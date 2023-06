In Hessen haben in den vergangenen knapp zweieinhalb Jahren 25 Pflegeheime den Betrieb eingestellt. Das geht aus der Antwort von Sozialminister Kai Klose (Grüne) auf eine Kleine Anfrage des fraktionslosen Landtagsmitglieds Rainer Rahn hervor. Derzeit gibt es in Hessen nach Angaben des Sozialministeriums 1197 Pflegeheime - 900 stationäre und 297 teilstationäre Einrichtungen.