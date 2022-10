In Hessen haben im vergangenen Jahr etwas weniger Familien Hilfen zur Erziehung bekommen. Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden berichtete, wurden 2021 im Bundesland knapp 59.700 solcher Hilfen geleistet. Das waren 496 beziehungsweise knapp ein Prozent weniger als im Vorjahr.