Hand in Hand tanzen Kinder und Erzieherinnen bei einem Bewegungsspiel. Foto

Im Jahr 2021 haben die Jugendämter in Hessen 3340 Kinder und Jugendliche vorläufig aus ihren Familien genommen und unter behördlichen Schutz gestellt. Damit sank die Zahl der Inobhutnahmen im Vergleich zu den beiden Vorjahren leicht: Im Jahr 2020 wurden 3417 Fälle registriert, im Jahr 2019 waren es 3596, wie aus einer Antwort des Wiesbadener Sozialministeriums auf eine Kleine Anfrage der SPD-Abgeordneten Lisa Gnadl und Nadine Gersberg hervorgeht.

Demzufolge wurden 2021 die meisten der Kinder und Jugendlichen in Einrichtungen untergebracht (2687 Fälle), knapp 500 kamen zu "geeigneten Personen" und rund 160 in betreute Wohnformen. Die meisten in Obhut genommenen Kinder waren den Angaben zufolge älter als zwölf Jahre (2174 Fälle). Im Durchschnitt dauerte die Inobhutnahme knapp zwei Monate (57,2 Tage). Inobhutnahmen sind nach dem Gesetz (§ 42 SGB VIII) vorläufige und nur auf kurze Zeit angelegte Schutzmaßnahmen für etwa mutmaßlich misshandelte oder vernachlässigte Kinder und Jugendliche.

Sozialministerium