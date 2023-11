Die Übermittlung eines Kindergeldantrags über das elektronische Anwaltspostfach an die Familienkasse ist laut einem Urteil des Hessischen Finanzgerichts nicht zulässig. Wie das Gericht in einem am Montag veröffentlichten Urteil mitteilte, hatte in dem entschiedenen Rechtsstreit ein Anwalt geklagt, der die Kindergeldanträge für seine beiden Kinder mit einer sogenannten qualifizierten elektronischen Signatur über sein Anwaltspostfach bei der Familienkasse eingereicht hatte (Az. 9 K 39/23).