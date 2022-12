Als Weihnachtsmann, Einhorn und Superheld verkleidete Höhenretter des Rheingau-Taunus-Kreises haben am Sonntagnachmittag Bewohner des Kinderhauses Nesthäkchen in Hünstetten überrascht. Sie seilten sich vom Dach des Gebäudes bis vor die Fenster ab und übergaben den pflege- und betreuungsbedürftigen Kindern und Jugendlichen kleine Geschenke. Mit dieser Überraschung sollte ihnen eine Abwechslung vom Alltag geboten werden.

Als Weihnachtsmann, Einhorn und Superheld verkleidete Höhenretter des Rheingau-Taunus-Kreises haben am Sonntagnachmittag Bewohner des Kinderhauses Nesthäkchen in Hünstetten überrascht. Sie seilten sich vom Dach des Gebäudes bis vor die Fenster ab und übergaben den pflege- und betreuungsbedürftigen Kindern und Jugendlichen kleine Geschenke. Mit dieser Überraschung sollte ihnen eine Abwechslung vom Alltag geboten werden.

Die Höhenretter "schwebten an einem Seil auf einmal vor der Wohngruppe und brachten uns Geschenke mit in einem großen Sack", berichtete Einrichtungsleiter Erik Gallasch. Die Kinder seien sehr überrascht und begeistert gewesen. "Man hat an der Reaktion gemerkt, wie sehr sie sich gefreut haben."

In den drei Wohngruppen des Hauses leben laut Auskunft des Betreibers 24 Kinder und Jugendliche mit schweren und mehrfachen Beeinträchtigungen. Sie sind unter anderem auf Pflegebetten und Rollstühle angewiesen und müssen rund um die Uhr betreut werden. Träger ist der Verein IFB Inklusion durch Förderung und Betreuung mit Sitz in Wiesbaden. Vor zwei Jahren zog das Kinderhaus, das früher "Bärenherz" hieß, von Heidenrod-Laufenselden nach Hünstetten-Görsroth um.

Kinderhaus