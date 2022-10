Die bundesweit ansteigenden Coronazahlen sind nach Einschätzung des hessischen Sozialministers Kai Klose (Grüne) Anzeichen für den Beginn einer neue Infektionswelle. Auch die stationäre Versorgung werde zunehmend in Anspruch genommen, sagte der Minister am Mittwoch im hessischen Landtag in Wiesbaden.