Nach einem Spätsommerwochenende in Hessen bringt die neue Woche einen Wetterumschwung mit sich. Am Sonntag soll es wechselnd bewölkt, teils auch heiter werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Maximal steigen die Temperaturen auf 25 bis 29 Grad. In der Nacht zum Montag könne es bereits schauern oder gewittern.