Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird vor der Landtagswahl in Hessen voraussichtlich an drei Wahlkampfterminen der Sozialdemokraten im Land teilnehmen. Scholz werde erstmals zum Wahlkampfauftakt am 3. September in Wiesbaden erwartet, sagte ein Sprecher der SPD-Landtagsfraktion am Montag zu einem Bericht des Berliner "Tagesspiegel" (Dienstag).