Nach der Corona-Pause im Vorjahr lädt die Stiftung Deutsche Sporthilfe an diesem Samstag wieder zum "Ball des Sports". Die insgesamt 51. Auflage der Benefizveranstaltung, die ursprünglich Anfang Februar geplant war, ist die 26. und vorerst letzte in Wiesbaden. 2023 kehrt der Ball nach Frankfurt zurück. "Wir freuen uns sehr, dass wir nach dem Aussetzen im vergangenen Jahr die Tradition des Balls fortsetzen können", sagte Thomas Berlemann, der Vorstandsvorsitzende der Sporthilfe, am Donnerstag.