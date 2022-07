Hessens Ministerpräsident Boris Rhein sieht den Umzug des "Ball des Sports" im kommenden Jahr von Wiesbaden nach Frankfurt gelassen. "Für mich ist wichtig, dass der Ball in Hessen bleibt", sagte der CDU-Politiker am Samstag bei der 51. Auflage der Benefizveranstaltung der Stiftung Deutsche Sporthilfe in der hessischen Landeshauptstadt.