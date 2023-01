Hessens Sportminister Peter Beuth hält in der Debatte um eine neue Förderstruktur im Spitzensport die Spezialisierung auf aussichtsreiche Disziplinen für falsch. "Die Richtung haben das Bundesinnenministerium, der DOSB und zuletzt die Stiftung Deutsche Sporthilfe vorgegeben", erklärte der CDU-Politiker in einer Mitteilung am Samstag. "Doch schon heute ist absehbar, dass wir hier eine Richtungskorrektur vornehmen müssen. Denn bei der Förderung unserer deutschen Athletinnen und Athleten darf sich der Blick nicht auf einige wenige Sportarten verengen."