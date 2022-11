Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche hat mit dem Prozedere von Gastgeber Sporting Lissabon vor dem entscheidenden Gruppenspiel gehadert. "Es ist schade. Ich finde es übertrieben. Es geht um 5000 bis 6000 Tickets. Das zeigt, wie viel Respekt sie vor uns haben", sagte Krösche am Dienstag bei DAZN. Obwohl es noch einige freie Plätze in Lissabon gab, war es zahlreichen Eintracht-Anhängern nicht möglich, Karten zu erwerben. Bei einem Sieg am Dienstagabend (21.00 Uhr/DAZN) würde die Eintracht ins Achtelfinale der Champions League einziehen.