In der Korruptionsaffäre um die Reinigung von Frankfurter Schulen sind zwei Anklagen erhoben worden. Dem 50-jährigen Geschäftsführer eines Unternehmens für Gebäudereinigung werde gewerbsmäßige Bestechung vorgeworfen, teilte die Frankfurter Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Er soll in 28 Fällen einen 44-Jährigen bestochen haben, der seit September 2018 bei der Stadt Frankfurt für die Organisation und Koordination von Schulreinigungen zuständig gewesen sei. Dieser Mann wurde nun wegen gewerbsmäßiger und fortgesetzter Bestechlichkeit angeklagt.