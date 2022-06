Nach dem Rassismusvorwurf gegen einen Beamten des Polizeipräsidiums Mittelhessen geht die Staatsanwaltschaft von aufwendigeren Ermittlungen aus. Der von dem Vorfall mutmaßlich betroffene Mann befinde sich in Albanien, was die Untersuchungen erschwere, erklärte ein Sprecher der Ermittlungsbehörde in Gießen am Dienstag. Um ihn befragen zu können, müssen die zuständigen Behörden in dem Balkanland eingeschaltet werden.