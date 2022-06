Die Ermittlungen zu dutzendfach und mutmaßlich von Tierschützern zerstörten Hochsitze in Hessens Wäldern dauern auch nach knapp zwei Jahren an. Wie die Staatsanwaltschaften in Frankfurt und Darmstadt auf Anfrage der Deutsche Presse-Agentur mitteilten, sind die Fälle noch nicht abgeschlossen. «Es gibt noch Ermittlungsansätze, denen nachgegangen wird», sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt.