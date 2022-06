Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann lehnt einen Rücktritt weiter ab. In einer Debatte im Stadtparlament sagte der unter Korruptionsverdacht stehende SPD-Politiker am Donnerstagabend, er wolle im Sinne der Stadt zu einer inhaltlichen und respektvollen Zusammenarbeit zurückkehren. Er sei dazu bereit, seine Rolle zu überdenken und an einer Konfliktmoderation mitzuwirken.