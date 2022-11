Besucher stehen auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Römerberg in Frankfurt am Main. Foto

Auf den hessischen Weihnachtsmärkten könnten in diesem Jahr die Warteschlangen vor den Buden länger werden. Grund ist der Personalmangel, der sich auch bei Standbetreibern bemerkbar macht, wie der Geschäftsführer des hessischen Landesverbands für Markthandel und Schausteller, Roger Simak, der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Auf den hessischen Weihnachtsmärkten könnten in diesem Jahr die Warteschlangen vor den Buden länger werden. Grund ist der Personalmangel, der sich auch bei Standbetreibern bemerkbar macht, wie der Geschäftsführer des hessischen Landesverbands für Markthandel und Schausteller, Roger Simak, der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Zwischen 10 und 20 Prozent der Stellen können im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 laut Simak nicht besetzt werden. Es sei kaum noch möglich, Personal zu ersetzen, das aus Alters- oder gesundheitlichen Gründen ausscheidet: "Es sind einfach keine Bewerberinnen und Bewerber da." Auch sei es nur bedingt möglich, den Personalmangel durch "Prozessoptimierung", wie etwa die Umstellung auf Selbstbedienung, auszugleichen.

Sorge, dass die Weihnachtsmärkte nicht rechtzeitig aufgebaut werden können, hat Simak allerdings nicht. Es sei auch möglich, die Stände und Anlagen mit einer geringeren Personalstärke aufzubauen. "Man braucht dann eben länger." Da der Auf- und Abbau von Weihnachtsmärkten weniger fristgebunden sei als auf den Volksfesten während der Saison, bleibe dafür genug Zeit.

Auch die Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main berichtete von "personalbedingten Absagen von Standbetreibenden" auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt. Trotzdem seien sie in Frankfurt insgesamt gut aufgestellt, sagte der Vorsitzende des Schaustellerverbandes Frankfurt Rhein-Main, Thomas Roie. Der größte Weihnachtsmarkt in Hessen wird am Dienstag in Frankfurt eröffnet, mehr als 200 Stände sind angemeldet.