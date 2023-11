Bei rechtsextremistischen Straftaten in Hessen hat der Anteil junger Tatverdächtiger im Alter bis 20 Jahre seit 2013 tendenziell abgenommen. Das geht aus Daten zur Altersstruktur von Tatverdächtigen hervor, die das Innenministerium in Wiesbaden auf dpa-Anfrage zusammengestellt hat. Grundlage ist die Polizeiliche Kriminalstatistik, in der registrierte Fälle bei Abgabe an die Staatsanwaltschaft gezählt werden.