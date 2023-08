Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Hessen ist im ersten Halbjahr 2023 um mehr als ein Viertel eingebrochen. Genehmigt wurde der Neu- und Umbau von 9653 Einheiten in Wohn- und Nichtwohngebäuden, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Dies entspreche einem Rückgang von 26,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Damit liegt Hessen im Bundestrend. Gestiegene Baukosten und höhere Zinsen für Baukredite bremsen seit Monaten.