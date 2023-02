Die Zahl der Todesopfer und der Verletzten bei Verkehrsunfällen auf hessischen Straßen ist im Jahr 2022 gestiegen. Insgesamt kamen 208 Menschen ums Leben und damit 25 mehr als im Jahr 2021, wie das Statistische Landesamt nach vorläufigen Ergebnissen zu den Unfälle im Land am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte.

Die Zahl der Schwerverletzten ging in Hessen um 9 Prozent auf 3863 nach oben. Dazu wurden 20.818 leichtverletzte Unfallopfer gezählt, was nach Angaben der Statistiker einem Plus von 12 Prozent im Jahresvergleich entspricht.

