Die Zahl der Abschiebungen aus Hessen ist in den ersten Monaten 2022 weitestgehend konstant geblieben. Bis 31. Mai seien 456 Menschen abgeschoben worden, teilte das Innenministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es mit 479 nur wenig mehr. Die Zahlen erfassen sowohl Abschiebungen in die Herkunftsländer als in einen Drittstaat in der EU, in dem der Asylsuchende zuerst registriert wurde.