Im Jahr 2021 ist in der Strafverfolgung in Hessen über 51 960 Angeklagte ein Urteil gefällt worden oder die Fälle wurden per Beschluss eingestellt. Das waren 2,9 Prozent weniger als noch ein Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Freitag zum Internationalen Tag der Gerechtigkeit am Sonntag (17. Juli) mitteilte. 44 800 Angeklagte seien verurteilt worden - das entspreche einem Minus von gut 4 Prozent.