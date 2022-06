Von den insgesamt 270 geplanten Zählstellen für den Radverkehr in Hessen sind mittlerweile 146 im Einsatz. An ihnen wurden von März 2022 bis zu diesem Mittwoch (8. Juni) insgesamt 3.206.883 Fahrräder gezählt, wie eine Sprecherin des Verkehrsministeriums in Wiesbaden mitteilte. Dies ergebe einen täglichen Durchschnitt von 441 Fahrrädern je Zählstelle. Seit dem offiziellen Start am 4. März wurden die meisten Fahrräder an einer Zählstelle am Main in Offenbach (228.082), einer in Egelsbach im Kreis Offenbach (95.943) und einer in Darmstadt (89.884) gemessen. Zum Ende der einjährigen Installationsphase 2022 sollen insgesamt 270 automatische Zählstellen systematisch den Radverkehr in Hessen erfassen.