Hessens Steuerfahnder und Betriebsprüfer haben im Jahr 2022 für Mehreinnahmen von mehr als 1,2 Milliarden Euro in der Landeskasse gesorgt. Dabei sei durch die Prüfung von zahlreichen Betrieben ein Mehrergebnis von über einer Milliarde Euro erzielt worden, teilte Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) am Donnerstag anlässlich des Jahresberichts der Oberfinanzdirektion Frankfurt mit. Durch die Arbeit von Hessens Steuerfahndung seien vorläufig Steuern in Höhe von rund 151 Millionen Euro zusätzlich geflossen.