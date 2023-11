Menschen gehen am Neuen Rathaus in der Innenstadt vorbei. Foto

Darmstadt erhält bei einem Städteranking gute Noten. Frankfurt kann ebenfalls punkten, allerdings nicht in allen Bereichen.

Darmstadt zählt einer Studie zufolge bei Wirtschaftskraft, Dynamik und Nachhaltigkeit zu den Top Ten der deutschen Großstädte. In allen drei Bereichen landete die Stadt unter den besten zehn von 71 analysierten Kommunen, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Untersuchung von IW Consult in Zusammenarbeit mit dem Internet-Portal Immobilienscout24 und der "Wirtschaftswoche" hervorgeht. Die Bankenmetropole Frankfurt punktete zwar beim Niveauranking (Rang 8), das die wirtschaftliche und soziale Lage beschreibt, kam bei Nachhaltigkeit aber auf Platz 42 und bei Dynamik auf Rang 13.

Bei der jährlichen Untersuchung werden die aktuelle Lage (Niveau) und Veränderungsraten (Dynamik) verschiedener Indikatoren von 71 kreisfreien Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern verglichen. Analysiert werden Faktoren wie Wirtschaftsstruktur, Arbeitsmarkt, Immobilien und Lebensqualität. Ein zusätzlicher Nachhaltigkeitsindex umfasst ökonomische, ökologische und soziale Faktoren.

Darmstadt belegte bei Niveau und Nachhaltigkeit jeweils Platz 7 und bei Dynamik Rang 8. Die Landeshauptstadt Wiesbaden landete auf Platz 19 des Niveaurankings, die Noten für Dynamik (42) und Nachhaltigkeit (43) fielen deutlich schwächer aus. Kassel und Offenbach schnitten in allen drei Bereichen bei der Bewertung jeweils schlechter ab.

Bundesweit an der Spitze stand bei der Dynamik erneut der Biotech-Standort Mainz. Die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt profitierte erneut von gestiegenen Steuereinnahmen aufgrund des Erfolgs des Corona-Impfstoffherstellers Biontech. München führte in der Auswertung weiterhin das Niveau-Ranking an.