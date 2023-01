Ein bewaffneter Räuber hat am Samstag im südhessischen Groß-Umstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) eine Postfiliale überfallen. Dabei erbeutete er mehrere Tausend Euro, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Demnach lauerte der Unbekannte einer Angestellten auf, die die Filiale am Morgen aufschloss. Mit einem Messer zwang er die 53-Jährige, den Tresor zu öffnen. Nach dem Überfall flüchtete der Mann zu Fuß. Von ihm fehlte zunächst jede Spur.