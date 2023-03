Beim Brand einer Dachgeschosswohnung in Schaafheim (Landkreis Darmstadt-Dieburg) sind zwei Menschen verletzt worden. Die 25- und 27-jährigen Wohnungsinhaber wurden in der Nacht zum Freitag mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Auslöser der Flammen könnte demnach eine Wunderkerze gewesen sein. Die Wohnung brannte nahezu aus. Durch den starken Rauch und das Löschwasser wurden weitere Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen. Das Mehrfamilienhaus war zunächst unbewohnbar. Nach Schätzung der Polizei beläuft sich der Sachschaden auf mehrere Hunderttausend Euro.