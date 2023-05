Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung an einem Auto in Roßdorf (Kreis Darmstadt-Dieburg) hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Der 23- und der 25-Jährige sollen am Donnerstagmittag ein Auto auf einem öffentlichen Parkplatz angezündet haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Ermittlungen laufen und müssen zeigen, ob die beiden Verdächtigen auch für ähnliche Taten in Frage kommen, wie es in einer Mitteilung hieß.

Zeugen alarmierten am Donnerstag Polizei und Feuerwehr, die das brennende Auto schnell löschen konnten. Das Feuer beschädigte zudem ein weiteres Fahrzeug. Die Polizei nahm die Männer in der Nähe des Tatorts fest. Sie sollten noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Angaben zu einem möglichen Motiv und der geschätzten Schadenshöhe konnte das Polizeipräsidium Südhessen auf Nachfrage zunächst nicht machen.

Pressemitteilung