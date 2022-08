Diesmal konnte Toni Kroos mit der Auswahl der an ihn gestellten Fragen bestens leben. Nach dem 2:0-Sieg im Supercup gegen Eintracht Frankfurt erschien der 32 Jahre alte Star von Real Madrid am späten Mittwochabend zum Interview beim Streamingdienst DAZN, bei dem er so empfangen wurde: "Toni, ich hatte jetzt sogar ein bisschen mehr als 90 Minuten Zeit, um mir kritische Fragen zu überlegen: Mir sind keine eingefallen. Ich muss ehrlich sein: Es war ein Genuss, Euch zuzuschauen heute."