Torwart Marcel Schuhen vom Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 versucht, nach einer holprigen Vorbereitung und einem verpatzten Pflichtspielstart gute Stimmung bei den Fans zu erzeugen. "Leute, freut Euch auf die Bundesliga! Da geht ein Traum in Erfüllung!", appellierte 30-jährige Keeper am Mittwoch im Interview mit dem Radiosender FFH. Die Darmstädter spielen bei der Rückkehr ins Fußball-Oberhaus im hessischen Derby am Sonntag bei Eintracht Frankfurt (17.30 Uhr/DAZN). "Dass wir mit dem Hessen-Derby starten, war für mich die Motivation, um durch die Vorbereitung zu kommen."