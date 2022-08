In Hessen ist am Mittwoch mit wechselhaftem Wetter zu rechnen. Am Vormittag wird es wechselnd bewölkt, im Süden und Westen werden teils Regen oder Schauer erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Ansonsten bleibt es niederschlagsfrei. Im Laufe des Nachmittags sei dann vermehrt mit Auflockerungen zu rechnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 und 25 Grad Celsius, im Bergland sind maximal 20 Grad möglich. In der Nacht zum Donnerstag sinken die Temperaturen auf 14 bis 11 Grad.