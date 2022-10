Der Dienstag startet in Hessen bewölkt und im Norden teils regnerisch. Im Verlauf des Tages klärt sich der Himmel aber auf und es soll überwiegend niederschlagsfrei bleiben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 16 und 19 Grad, in höheren Lagen zwischen 14 und 16 Grad.

In der Nacht zu Mittwoch soll es größtenteils trocken bleiben, am Mittwochmorgen kann es im Süden zu Regen kommen. Im Norden kann es laut DWD neblig werden. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 5 Grad ab. Auch der Mittwoch startet bewölkt und regnerisch. Später lockert es jedoch wieder auf und es bleibt überwiegend trocken. Die Temperaturen steigen auf bis zu 20 Grad an, im höheren Bergland auf etwa 15 Grad. Am Donnerstag soll es nach anfänglichem Nebel heiter bis wolkig werden. Die Temperaturen liegen bei maximal 21 Grad, im höheren Bergland bei etwa 17 Grad.

