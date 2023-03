Bundesweit hat die Gewerkschaft Verdi an diesem Mittwoch zu Warnstreiks in Kitas und sozialen Einrichtungen aufgerufen - auch in Hessen. Die Aktionen hätten am Morgen wie geplant begonnen, sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft in Frankfurt. Eltern von Kita-Kindern hatte Verdi bereits zuvor aufgerufen, sich über mögliche Notbetriebe oder andere Ausweichmöglichkeiten zu informieren.