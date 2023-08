Nach Angaben des hessischen Digitalministeriums macht das Land beim Ausbau des Mobilfunknetzes Fortschritte. Von den im "Zukunftspakt Mobilfunk für Hessen" vereinbarten 4000 Ausbaumaßnahmen seien bislang über 2700 umgesetzt worden, teilte das Digitalministerium in Wiesbaden in einer Halbzeitbilanz am Montag mit. "An jedem Werktag wurde ein Mobilfunkstandort in Hessen neu errichtet und täglich über sechs Standorte modernisiert", sagte Digitalministerin Kristina Sinemus (CDU). Insgesamt seien seit Anfang vergangenen Jahres 382 Mobilfunkstandorte neu in Betrieb genommen worden. Zudem habe es 2338 LTE- und 5G-Erweiterungen gegeben.