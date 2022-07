Mehr als 1600 hessische Schulen verfügen mittlerweile über eine schnelle Internetanbindung. Damit seien 81 Prozent der insgesamt rund 2000 Schulen in Land gigabitfähig angebunden, teilte Digitalministerin Kristina Sinemus (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden mit. "Wir werden unser Ziel erreichen und bis Ende 2022 nahezu alle öffentlichen Schulen ans Netz anbinden."