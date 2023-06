Außenseiterin Lucia Bronzetti hat das Halbfinale des Rasentennisturniers in Bad Homburg erreicht. Die ungesetzte Italienerin setzte sich am Donnerstag im ersten Viertelfinale gegen die für Frankreich startende Varvara Gracheva 6:4, 6:3 durch. Die Weltranglisten-65. Bronzetti wäre am Freitag nächste Gegnerin von French-Open-Siegerin Iga Swiatek, sollte die polnische Nummer eins der Welt ihr Viertelfinale gewinnen (nicht vor 16.30 Uhr).

Gracheva war beim Bad Homburger Vorbereitungsturnier auf Wimbledon an Position acht gesetzt. Die 22 Jahre alte gebürtige Russin hat ihre Staatsangehörigkeit gerade gewechselt. Dies sei ein "Langzeitplan" gewesen und schon seit mehreren Jahren Thema, sagte Gracheva in Bad Homburg. Ihren neuen Pass habe sie noch nicht abgeholt. Gracheva wurde in Moskau geboren, trainiert aber in Cannes.

Der sportliche Höhepunkt der Rasensaison in Wimbledon beginnt am Montag. Die Endspiele des dritten Grand-Slam-Turniers der Saison sind am 15. (Damen) und 16. Juli (Herren).

