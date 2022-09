Rund 100 Teams der hessischen Rettungshundestaffeln haben sich zu einem gemeinsamen Training im Rheingau und in Wiesbaden getroffen. Mit verschiedenen Aufgabenparcours bereiteten sich die Hundeführer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mit ihren Tieren auf künftige Einsätze vor, wie der stellvertretende Staffelleiter Ralf Renninghoff am Samstag sagte. Auf dem Programm standen unter anderem Abseil- und Geschicklichkeitsübungen, eine Trümmersuche und die Fahrt in einem Rettungsboot.