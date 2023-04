Die Tierheime in Hessen haben auch nach Ende der Corona-Pandemie weiter viele Sorgen - vor allem finanzielle. "Das größte Problem ist die Erhöhung der Tierärzte-Gebührenordnung", erklärt Sigrid Faust-Schmidt vom hessischen Landestierschutzverband in Altenstadt. Die Gebührenordnung ist seit dem 22. November 2022 in Kraft und beinhaltet starke Erhöhungen.