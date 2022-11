In Hessen hat sich ein neuer Wolf niedergelassen. Der Rüde sei seit Mitte März mehrfach im Wetterau- und im Hochtaunuskreis genetisch nachgewiesen worden und gelte dort nun als sesshaft, teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Mittwoch mit. Der Wolf mit dem Laborkürzel "GW2554m" sei in Rheinland-Pfalz geboren worden. "Nach ein bis zwei Jahren wandern Jungtiere in der Regel aus ihrem elterlichen Rudel ab, um auf Partnersuche zu gehen und in einem anderen Gebiet sesshaft zu werden", erläuterte das HLNUG.