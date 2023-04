Warten auf den ersten Storchen-Nachwuchs in Hessen

In Hessen lässt der ersten Storchen-Nachwuchs des Jahres noch auf sich warten. Bislang gebe es keine Hinweise auf einen geschlüpften Weißstorch, teilte die Staatliche Vogelschutzwarte in Gießen mit. Die Weibchen säßen noch brütend auf den Eiern.

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Brutpaare in Hessen deutlich gestiegen. So wurden im Jahr 2022 genau 1075 Paare gezählt, fünf Jahre zuvor waren es noch 589 gewesen. Weißstörche brüten nach Angaben des Naturschutzbundes Nabu auf Hausdächern, Türmen, Strommasten und Bäumen. Die Jungvögel verlassen im Alter von etwa zwei Monaten das Nest.

