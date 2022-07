Naturschützer, Landwirte und Jäger in Hessen sorgen sich um das Rebhuhn. «Das Rebhuhn droht, vor unseren Augen auszusterben», warnte der Ornithologe Bernd Petry vom Naturschutzbund (Nabu) Hessen. Mit der intensiven Bewirtschaftung der Äcker und Felder schwinde der Lebensraum für die Wildvögel. Aktuell gebe es schätzungsweise nur noch rund 4000 Reviere in Hessen. «Das ist wenig für das gesamte Bundesland.» Europaweit sei der Bestand in den letzten Jahren um 90 Prozent zurückgegangen.