Der hessische Tourismus kommt wieder in Fahrt. Die Zahl der Gäste in den Beherbergungsbetrieben im Land war im Mai mit 1,3 Millionen Personen fast viermal so hoch wie im Vorjahresmonat (plus 373 Prozent), wie das Statistische Landesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Damit sei nach der Lockerung der Corona-Regeln erstmals seit Oktober 2021 wieder die Millionenmarke überschritten worden. Die Zahl der Übernachtungen verdreifachte sich auf 2,9 Millionen (plus 204 Prozent).