Der Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen ist im Juni gewachsen. Der Betreiber Fraport zählte im an Deutschlands größtem Drehkreuz rund 5,6 Millionen Passagiere und damit 11,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie er am Donnerstag mitteilte. Damit lag das Aufkommen 15,6 Prozent niedriger als vor der Pandemie im Juni 2019. Im Mai hatte der Rückstand bei 17,5 Prozent gelegen.