Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat das US-amerikanische Mittelfeldtalent Paxten Aaronson verpflichtet. Der 19-Jährige kommt von Philadelphia Union aus der Major League Soccer (MLS) an den Main und erhält bei den Hessen einen ab Januar gültigen Vertrag bis 30. Juni 2027, wie der Europa-League-Sieger am Donnerstagabend mitteilte. Aaronson erreichte mit Philadelphia in der zurückliegenden Saison das Finale der MLS, in der er in insgesamt 37 Spielen vier Tore erzielte.