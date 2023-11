Sabine Töpperwien ist die erste Hörfunk-Reporterin, die über ein Fußball-Bundesligaspiel berichtet hat. Auf dem Deutschen Sportpresseball in Frankfurt erhält die Pionierin den Sportmedienpreis 2023.

Die frühere Rundfunk-Reporterin Sabine Töpperwien ist am Samstag beim 41. Deutschen Sportpresseball in Frankfurt mit dem Sportmedienpreis 2023 ausgezeichnet worden. Als erste Frau hatte sie am 16. September 1989 live über ein Fußball-Bundesligaspiel berichtet. "Ich hätte mir in meinen kühnsten Träumen nicht erträumt, dass mir so eine Ehre zuteilt wird", sagte sie bei der Ehrung.

Am Ende ihrer Karriere konnte die heute 63 Jahre alte Pionierin auf mehr als 700 Fußballpartien - davon 642 in der Bundesliga - zurückblicken, über die sie aus den Stadien berichtet hat. Töpperwien berichtete auch von Welt- und Europameisterschaften. 20 Jahre leitete sie die WDR-Sportredaktion Hörfunk in Köln. Anfang 2021 hörte die Journalistin aus gesundheitlichen Gründen auf.

Offizielle Homepage Mitteilung Gästeliste