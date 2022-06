In Abwesenheit der Weltelite um den dreimaligen Weltmeister Jan Frodeno hat der Franzose Denis Chevrot die Ironman-EM in Frankfurt gewonnen. Der 34 Jahre alte Triathlet setzte sich am Sonntag nach 3,86 Kilometern Schwimmen, 180,2 Kilometern Radfahren und dem abschließenden Marathon über 42,195 Kilometer in 7:52:49 Stunden vor dem Polen Robert Wilkowiecki und seinem Landsmann Clement Mignon durch. Bester Deutscher war Paul Schuster aus Darmstadt auf Rang vier. Für Chevrot war es der dritte Ironman-Sieg in seiner Karriere.