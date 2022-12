Eintracht Frankfurts Präsident Peter Fischer hat das Überangebot an Fußballübertragungen im Fernsehen kritisiert. "Fußball läuft rund um die Uhr, da wird mittlerweile der größte Mist gezeigt", sagte der 66-Jährige am Sonntag bei der Gala "Sportler des Jahres" in Baden-Baden. "Das ist der absolute Überkonsum und das tut uns auch nicht gut als Sportart."