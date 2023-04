Das Fahrerfeld ist beim UCI WorldTour Radrennen Eschborn-Frankfurt am Anstieg zum Mammolshainer Stich. Foto

Spitzenteams bei Radklassiker Eschborn-Frankfurt am Start

Mehrere Radteams aus dem Kreis der internationalen UCI World Tour haben sich für den Radklassiker Eschborn-Frankfurt angekündigt. Neben dem deutschen Titelverteidiger Bora-hansgrohe gehen die belgische Spitzenmannschaft Alpecin-Deceunick, Bahrain Victorious und das US-Team EF Education am 1. Mai an den Start, wie der Veranstalter am Mittwoch bekannt gab.

"Auch in diesem Jahr können sich die Fans auf ein starkes Peloton freuen. Die Mischung zwischen den etablierten, großen Mannschaften und den jungen, aufstrebenden Teams verspricht ein spannendes Rennen", wurde der sportliche Leiter des Rennens, Fabian Wegmann, zitiert.

Die Sportler nehmen es mit rund 3000 Höhenmetern auf einer Strecke von 202 Kilometern auf. Nach dem Start in Eschborn und einer ersten Zielpassage in Frankfurt ist der Feldberg zweimal zu bewältigen, ehe in der Frankfurter Innenstadt das Ziel wartet. Im vergangenen Jahr hatte der Ire Sam Bennett vom Team Bora-hansgrohe das Rennen im Sprint gewonnen. Letzter deutscher Sieger war 2019 der Pfälzer Pascal Ackermann.

