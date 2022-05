Ein Unbekannter hat in Offenbach eine Kiosk-Mitarbeiterin angeschossen, als er den Laden überfallen wollte. Die 50 Jahre alte Frau erlitt dabei am Dienstagnachmittag eine Platzwunde an der Stirn und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Erbeutet habe der Täter bei dem Überfall jedoch nichts.