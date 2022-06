Mit Stimmen von CDU, Grünen, SPD, FDP und Linken hat der hessische Landtag den Weg für den auf Bundesebene beschlossenen Kinder-Sofortzuschlag frei gemacht. Es gehe um eine schnelle Lösung in einer aktuell schwierigen Situation, sagte der FDP-Abgeordnete Yanki Pürsün am Mittwoch im Landtag in Wiesbaden. Er verwies auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die derzeitigen Preissteigerungen. «Das Geld muss jetzt schnell und unbürokratisch kommen», sagte die SPD-Abgeordnete Lisa Gnadl.